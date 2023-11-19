Мир 19 ноября 2023, 19:26 Король Иордании заявил о риске взрыва на Ближнем Востоке из-за затяжной войны в Газе Абдалла II заявил, что продолжение войны в Газе вызовет взрыв на Ближнем Востоке Freepik

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В Аммане король Иордании Абдалла II встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Во время беседы с ней иорданский монарх потребовал срочно остановить бои в Газе и защитить ее гражданское население, сообщило агентство Petra.

«Продолжение Израилем этой ужасной войны в секторе Газе, его незаконные меры на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме приведут к взрыву на Ближнем Востоке, — отметил Абдалла II.

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Он добавил, что члены международного сообщества должны бросить все усилия на предотвращение подступающего катаклизма. Король Иордании призвал остановить боевые действия и исправно доставлять гуманитарную помощь палестинскому народу.

По его словам, нужно провести серьезную работу над политическим решением палестинского вопроса, чтобы достичь впоследствии справедливого разрешения конфликта двух государств.

Ранее глава иорданского МИД Айман Сафади заявил, что Иордания не станет отправлять миротворцев в сектор Газа после войны для обеспечения безопасности анклава. По его словам, страна не хочет быть врагом палестинцев.