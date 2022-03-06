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    06 марта 2022, 19:38

    Басурин назвал причину блокировки гуманитарных коридоров из Мариуполя

    Басурин: открытие гуманитарных коридоров — информационный проигрыш Зеленского

    Анатолий Минкин

    Ответственность за блокировку гуманитарных коридоров для жителей Мариуполя лежит на группах националистов и президенте Украины Владимире Зеленском. Если людей эвакуируют, то для него это станет информационным проигрышем. С таким заявлением в эфире телеканала «Россия 24» выступил официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

    Басурин назвал причину блокировки гуманитарных коридоров из Мариуполя

    По его словам, шансы на успешную эвакуацию людей еще остаются, но сокращаются.

    «Насколько я понимаю, не только националисты не хотят отпускать людей, а еще и Зеленский не хочет. Объясню почему. Для них, если они сдают Мариуполь, как они считают, то это проигрыш идеологический, информационный проигрыш. И они всеми силами пытаются этого не сделать», — пояснил Басурин.

    Он добавил, что жителей Мариуполя рассматривают сейчас как заложников.

    По данным штаба территориальной обороны ДНР, из Мариуполя и его пригородов в Новоазовский район вывезли более 300 человек. Украинские националисты устраивали провокации для того, чтобы не допустить эвакуации людей.

    В минувшую субботу украинские националисты сорвали эвакуацию жителей Мариуполя и Волновахи, заблокировав гуманитарные коридоры, организованные на время прекращения ведения огня. Эту ситуацию они использовали для того, чтобы поменять место дислокации и нарастить группировку войск.

    Как отметил глава ДНР Денис Пушилин, ситуация в Мариуполе близка к критической. В городе не осталось еды, воды и медикаментов.

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном попросил повлиять на Киев, чтобы он соблюдал международные гуманитарные нормы.