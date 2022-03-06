Басурин назвал причину блокировки гуманитарных коридоров из Мариуполя

Ответственность за блокировку гуманитарных коридоров для жителей Мариуполя лежит на группах националистов и президенте Украины Владимире Зеленском. Если людей эвакуируют, то для него это станет информационным проигрышем. С таким заявлением в эфире телеканала «Россия 24» выступил официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

По его словам, шансы на успешную эвакуацию людей еще остаются, но сокращаются.

«Насколько я понимаю, не только националисты не хотят отпускать людей, а еще и Зеленский не хочет. Объясню почему. Для них, если они сдают Мариуполь, как они считают, то это проигрыш идеологический, информационный проигрыш. И они всеми силами пытаются этого не сделать», — пояснил Басурин.

Он добавил, что жителей Мариуполя рассматривают сейчас как заложников.

По данным штаба территориальной обороны ДНР, из Мариуполя и его пригородов в Новоазовский район вывезли более 300 человек. Украинские националисты устраивали провокации для того, чтобы не допустить эвакуации людей.

В минувшую субботу украинские националисты сорвали эвакуацию жителей Мариуполя и Волновахи, заблокировав гуманитарные коридоры, организованные на время прекращения ведения огня. Эту ситуацию они использовали для того, чтобы поменять место дислокации и нарастить группировку войск.

Как отметил глава ДНР Денис Пушилин, ситуация в Мариуполе близка к критической. В городе не осталось еды, воды и медикаментов.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном попросил повлиять на Киев, чтобы он соблюдал международные гуманитарные нормы.