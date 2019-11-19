Конгрессмен «пустил ветра», рассказывая о вмешательстве Украины в выборы в США

Приступ метеоризма внезапно подкосил 39-летнего конгрессмена Эрика Суолуэлла, который участвовал в шоу американского кабельного канала MSNBC. Передача Hardboll шла в прямом эфире.

Член Демократической партии и Палаты представителей США Эрик Суолуэлл как раз рассуждал о вмешательстве Киева в дела Соединенных Штатов. Видео стало вирусным, и было единогласно признано американцами одним из самых ярких политических событий недели. В соцсетях даже появился хэштег #fartgate.

Сам конгрессмен отрицает, что пустил, как говорят англосаксы «коричневый газ».

«Это был не я! Ха. И я даже не слышал это во время своей речи», — заявил он изданию BuzzFeed. Но признался, что случай, безусловно, комичный.

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Представители канала первое время отмалчивались, но затем появился пост, объясняющий случившееся.

«Извините, что разочаруем теоретиков заговора, но это был всего лишь звук передвигаемой по столу кружки», — заявили представители шоу.

Им, разумеется, не поверили.

Старший сын президента США заявил в Twitter, что произведенный конгрессменом звук — самая вразумительная вещь, озвученная за последние годы. Он подчеркнул, что всегда знал, как много в Суалуэлле фекалий.

Дональд Трамп случай с конгрессменом пока не комментировал.