Коренные народы Канады потребовали извинений от королевы Великобритании

Коренные жители Канады призвали королеву Великобритании Елизавету II извиниться за работу школ-интернатов для детей коренного населения в Канаде и выплатить компенсации всем выжившим ученикам. Об этом сообщил телеканал CBS.

C призывом выступили бывшие воспитанники школы-интерната, пережившие жестокое обращение. В их числе — глава национального совета метисов Кэссиди Кэрон. Она подчеркнула, что королева, будучи главой Канады и лидером Англиканской церкви, должна извиниться за работу интернатов и скандалы, связанные с этой работой.

Соответствующее сообщение Кэрон планирует передать принцу Чарльзу, он прибудет в Канаду на текущей неделе.

«Нам нужно, чтобы удовлетворялись основные человеческие потребности в наших сообществах, это является следствием колонизации. Это связано с ассимиляцией, и некоторые финансовые компенсации очень полезны, так как помогают нам двигаться вперед», — подчеркнула Кэрон.

В мае 2021 года на территории бывшей школы-интерната в Британской Колумбии, которая является канадской провинцией, обнаружили останки 215 детей возрастом от трех лет. Заведение для детей индейцев работало в 1890–1969 годах, ее деятельность контролировалась католической церковью. Затем школа перешла под контроль правительства и проработала до 1978 года.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал практику существования таких учреждений «трагедией».

Папа Римский Франциск в апреле попросил прощения у Бога и коренных народов Канады за произошедшее в этом интернате.