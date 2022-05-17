Коренные народы Канады потребовали извинений от королевы Великобритании
Коренные народы Канады потребовали извинений от Елизаветы II за работу интернатов
Коренные жители Канады призвали королеву Великобритании Елизавету II извиниться за работу школ-интернатов для детей коренного населения в Канаде и выплатить компенсации всем выжившим ученикам. Об этом сообщил телеканал CBS.
C призывом выступили бывшие воспитанники школы-интерната, пережившие жестокое обращение. В их числе — глава национального совета метисов Кэссиди Кэрон. Она подчеркнула, что королева, будучи главой Канады и лидером Англиканской церкви, должна извиниться за работу интернатов и скандалы, связанные с этой работой.
Соответствующее сообщение Кэрон планирует передать принцу Чарльзу, он прибудет в Канаду на текущей неделе.
«Нам нужно, чтобы удовлетворялись основные человеческие потребности в наших сообществах, это является следствием колонизации. Это связано с ассимиляцией, и некоторые финансовые компенсации очень полезны, так как помогают нам двигаться вперед», — подчеркнула Кэрон.
В мае 2021 года на территории бывшей школы-интерната в Британской Колумбии, которая является канадской провинцией, обнаружили останки 215 детей возрастом от трех лет. Заведение для детей индейцев работало в 1890–1969 годах, ее деятельность контролировалась католической церковью. Затем школа перешла под контроль правительства и проработала до 1978 года.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал практику существования таких учреждений «трагедией».
Папа Римский Франциск в апреле попросил прощения у Бога и коренных народов Канады за произошедшее в этом интернате.