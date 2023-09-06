Эксклюзив 06 сентября 2023, 18:06 Корень всех проблем. Немецкие бюрократы спровоцировали кризис в ФРГ «во имя США» Блогер Голос Мордора: корень проблем Германии кроется в «дурости бюрократов» Unsplash

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Германия столкнулась с кризисом, который спровоцировало правительство страны. Чтобы вытащить ФРГ из сложившейся ситуации, канцлер Олаф Шольц представил план модернизации «Пакт Германии». Однако этот документ не предлагает ничего конкретного. О сложившейся ситуации специально для Telegram-канала «360» порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

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Видать, физическое воздействие на голову Олафа Шольца было настолько сильным, что пострадал не только глаз. И если пострадавшее око можно спрятать за повязкой, то недюжинный ум, деятельность которого сильно обострилась в результате удара, девать решительно некуда.

Вот и выдал Олаф в народ программу спасения страны, которую пафосно назвал «Пакт Германии». Результат активной работы поврежденного об асфальт ума впечатляет своим размахом — он касается абсолютно всех сфер жизни страны, которую необходимо срочно вытаскивать из кризиса. И я уж не буду говорить о том, что в этом кризисе Германия оказалась во многом благодаря тому, кто сейчас собрался ее спасать. Главная проблема в том, что программа, при всех своих пафосе и многобуквенности, не предлагает ничего конкретного. Вот вообще.

Нужно лишь бороться с бюрократией, убирать административные препоны, ускоряться и модернизироваться.

Ребят, вам это ничего не напоминает? Вопрос на грани риторического, потому что уверен, что большинство читателей уже окатило «перестройкой». Все-таки, Михаил Сергеевич (Горбачев — прим. ред.) не зря назван «самым лучшим немцем». Жаль только, что не дожил. А то дал бы Олафу немало ценных советов, как обладатель большого опыта.

Кстати, и ситуация в Германии сейчас очень уж напоминает поздний СССР, когда казалось, что власть буквально сошла с ума и принялась ломать и крушить абсолютно все, вне зависимости от того, работает это или нет. В этом плане немцам даже будет проще. У них нет дешевых нефти и газа, а без них индустриальный базис Германии, которым страна так гордилась, успешно рушится сам. Очень быстрыми темпами. Даже горбачевское «ускорение» нервно курит в сторонке.

И в чем корень всех проблем Германии — хорошо известно. Уж точно не в «засилье бюрократов». Он — в дурости бюрократов, которые сейчас управляют Германией, уничтожая ее во имя Соединенных Штатов Америки.

И интересует только одно: может в результате этой перестройки от ФРГ отвалится Восточная Германия, в которой явно больше здравого смысла? Пришла в результате перестройки, ушла в результате перестройки — как минимум, это красиво.