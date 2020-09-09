Супертайфун «Хайшен» обрушился на Южную Корею. Видео

Тайфун «Хайшен» добрался до побережья Южной Кореи. Эксперты оценивают его разрушительную силу как чрезвычайно мощную. Максимальные порывы ветра достигают 41,8 метра в секунду, уже выпало 184,5 миллиметров осадков.

Об этом сообщает JTBCNews со ссылкой на Корейскую метеорологическую администрацию. Тайфун уже оставил без электричества приблизительно 30 тысяч домов в городе Ульсан.

В Пусане, где были обесточены около 580 домовладений, были приостановлены поезда, курсирующие по междугородним маршрутам. Аэропорты страны отменили около 300 авиарейсов. Метеорологи считают, что тайфун продвинется вглубь полуострова до северокорейского города Чхонджин. Вероятно, там он ослабнет.

В Сети появился ролик, на котором видно, как оползень в Южной Корее буквально сносит стену фабрики, где в этот момент находились сотрудники. Огромная волна из песка, земли и деревьев заполнила половину цеха.

В Японии, которую тайфун накрыл накануне, по данным телеканала NHK, из-за сильного ветра были обесточены более 460 тысяч жилищ. На юго-западе страны приказ об эвакуации получили более 1,6 миллиона человек. Пострадали 52 человека.