Корейцы посмеялись над русскими именами

Из множества русских имен девушка выбрала для себя наиболее безобидное на ее взгляд.

«Корейцы любят давать себе иностранные имена. У меня уже было английское имя Lillian, и я себе дала похожее русское имя — Лилия», — рассказала студентка.

Самое странное русское имя для корейцев — Катя.

«В нашем языке есть слово „га-тя“, что означает „фальшивка“. „Привет, Катя!“ звучит почти также, как „Привет, Гатя“, что будет означать „Привет, фальшивка!“. Это смешно», — заметила Чериш.

При этом девушка считает, что полное имя Екатерина звучит красиво. Это связано с тем, в корейском языке нет к нему аналогий.

Кроме того, в список попало русское имя Коля.

«У нас в корейском языке есть слово „коле“. Это чуть-чуть грубое слово. Мы его употребляем, когда видим сексуального парня или привлекательную девушку. Это сленг, который означает, что человек настолько эротичен, что ты уже сходишь по нему с ума», — объяснила Чериш.

Поэтому ей даже стыдно произносить созвучное имя «Коля».