Корейцы посмеялись над русскими именами
Из множества русских имен девушка выбрала для себя наиболее безобидное на ее взгляд.
«Корейцы любят давать себе иностранные имена. У меня уже было английское имя Lillian, и я себе дала похожее русское имя — Лилия», — рассказала студентка.
Самое странное русское имя для корейцев — Катя.
«В нашем языке есть слово „га-тя“, что означает „фальшивка“. „Привет, Катя!“ звучит почти также, как „Привет, Гатя“, что будет означать „Привет, фальшивка!“. Это смешно», — заметила Чериш.
При этом девушка считает, что полное имя Екатерина звучит красиво. Это связано с тем, в корейском языке нет к нему аналогий.
Кроме того, в список попало русское имя Коля.
«У нас в корейском языке есть слово „коле“. Это чуть-чуть грубое слово. Мы его употребляем, когда видим сексуального парня или привлекательную девушку. Это сленг, который означает, что человек настолько эротичен, что ты уже сходишь по нему с ума», — объяснила Чериш.
Поэтому ей даже стыдно произносить созвучное имя «Коля».