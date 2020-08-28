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    28 августа 2020, 12:48

    Корейцы посмеялись над русскими именами

    Алена Макаренко

    Многие русские имена поражают жителей Кореи, поэтому они даже боятся их произносить. Корейская студентка Чериш объяснила, почему так происходит, сообщил сайт myrussia.life.
    Корейцы посмеялись над русскими именами

    Из множества русских имен девушка выбрала для себя наиболее безобидное на ее взгляд.

    «Корейцы любят давать себе иностранные имена. У меня уже было английское имя Lillian, и я себе дала похожее русское имя — Лилия», — рассказала студентка.

    Самое странное русское имя для корейцев — Катя.

    «В нашем языке есть слово „га-тя“, что означает „фальшивка“. „Привет, Катя!“ звучит почти также, как „Привет, Гатя“, что будет означать „Привет, фальшивка!“. Это смешно», — заметила Чериш.

    При этом девушка считает, что полное имя Екатерина звучит красиво. Это связано с тем, в корейском языке нет к нему аналогий.

    Кроме того, в список попало русское имя Коля.

    «У нас в корейском языке есть слово „коле“. Это чуть-чуть грубое слово. Мы его употребляем, когда видим сексуального парня или привлекательную девушку. Это сленг, который означает, что человек настолько эротичен, что ты уже сходишь по нему с ума», — объяснила Чериш.

    Поэтому ей даже стыдно произносить созвучное имя «Коля».

    Новости SMI.FM