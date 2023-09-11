Мир 11 сентября 2023, 01:13 Корейскому полуострову предрекли в России новый кризис МИД РФ: на Корейском полуострове грядет новый кризис РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вокруг Корейского полуострова в последнее время усилилась военно-политическая эскалация. Это может привести к новому кризису в этом регионе. Такое заявление в интервью ТАСС сделал директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев.

«Динамика событий на Корейском полуострове свидетельствует о приближении нового кризиса, отчетливым признаком которого является <…> нарастание воинственной риторики между ключевыми противоборствующими сторонами — КНДР, а также США и их союзниками в лице Республики Корея и Японии», — сказал он.

Реклама

Зиновьев отметил, что с 2022 года американская сторона активно наращивает на полуострове военную активность: проводит масштабные учения и стягивает вокруг региона боевую технику и военных. По данным дипломата, также США, Япония и Южная Корея в настоящий момент налаживают механизм обмена разведданными, в частности о запусках ракет КНДР.

Глава Минобороны Северной Кореи Кан Сун Нам ранее заявил, что США в 2023 году перебросили в Южную Корею значительные ядерные средства. По его словам, это серьезно приближает возможность ядерного конфликта.