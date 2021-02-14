Корейским геймерам разрешили играть в кинотеатрах

В Южной Корее из-за пандемии кинотеатрам на сеансах разрешено заполнять только половину зала. Чтобы хоть как-то заработать сеть кинотеатров CGV начала сдавать их геймерам. Они уже отметили потрясающую реалистичность изображения и отличное качество звука, недоступное им дома. Игры и консоли геймеры приносят с собой.

До 18:00 аренда зала на два часа для четырех человек стоит около 90 долларов (6654 рубля), написало ВВС. Вечером потребуется уже 135 долларов (9981 рубль). Сдаваемые в аренду залы имеют 100-200 мест. При цене 12 долларов (887 рублей) за билет, наполовину заполненные, за сеанс они принесли бы 600-1200 долларов, не считая купленных напитков и закусок.

С момента запуска новой услуги в начале этого года залы были забронированы более 130 раз. Сообщается, что большинство клиентов — это мужчины в возрасте 30-40 лет, парочки и даже целые семьи.

Корейская CGV стала не единственной сетью кинотеатров, позволяющая геймерам бронировать киноэкраны. С ноября прошлого года такую услугу оказывает американская группа Malco Theaters. Компания позволяет группам геймеров арендовать залы в 36 кинотеатрах. За два часа люди платят 100 долларов (7393 рубля), за три — 150 долларов (11090 рублей).

Киносети AMC и Cinemark, позволяют небольшим группам клиентов бронировать свои залы для частных просмотров.

Сеть кинотеатров «Киномакс» начала продавать вакцинированным россиянам билеты на сеансы по льготным ценам 150-200 рублей.