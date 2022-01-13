Корейский политик предложил арендовать Дальний Восток у России

Кандидат в президенты Республики Корея Хо Ен Ген заявил, что если победит на выборах, то предложит властям взять у России в долгосрочную аренду часть Дальнего Востока.

По его словам, это будет первым шагом для созданию совместной зоны экономического процветания в Северо-Восточной Азии. Об этом Хо Ен Ген, который возглавляет южнокорейскую Партию революционных дивидендов, рассказал в интервью ТАСС.

По его словам, он предлагает взять в аренду Сахалин, Камчатку, Чукотку, Магадан, Хабаровск. Ведь там, на его взгляд, живет много корейцев.

«Нам необходимо арендовать у России эти районы, создав пояс экономического развития по направлению Пусан — Владивосток», — сказал он.

Политик отметил, что в этих регионах можно будет выращивать разную сельскохозяйственную продукцию, в том числе сою и пшеницу. Это будет выгодно обеим странам и укрепит их двусторонние отношения.

«Если мы будем развивать восток России, она получит большую прибыль и экономические преимущества. Мы сможем превратить эту местность в развитый регион, который станет жизненно важным», — подчеркнул он.

Агентство напомнило, что Хо Ен Ген уже баллотировался в президенты в 1997, 2007 годах. Также он претендовал на пост мэра Сеула, но каждый раз набирал минимум голосов, его идеи не находили поддержи у соотечественников.