Корейский клуб заменил болельщиков на стадионе секс-куклами. Пришлось извиняться

Футбольный стадион в Южной Корее заполнили манекенами на время матча. Оказалось, что среди пластиковых и резиновых болельщиц были и секс-куклы. «Сеулу» пришлось извиняться.

Необычных болельщиц заметили на матче «Сеула» и «Кванчжу». По информации «Би-би-си», компания Dalcom предложила клубу заполнить места на трибунах манекенами, ведь вход на стадион для фанатов футбола закрыт из-за коронавируса.

Всего на стадионе были 30 манекенов: 28 «девушек» и двое «молодых людей». Фанаты обратили внимание на внушительный размер груди у некоторых «болельщиц». Особо зрячие даже заметили рекламу порносайтов.

Вскоре выяснилось, что на матче действительно были секс-куклы, но представители «Сеула» заявили, что не знали об этом и думали, что им поставили «премиальные манекены». Они принесли извинения болельщикам.

Футбольный сезон в Южной Корее остановили в феврале из-за пандемии коронавируса. 8 мая матчи возобновили. Из-за того, что в большинстве стран футбол все еще запрещен, корейские игры привлекают большое внимание. Кроме них, посмотреть можно также матчи немецких футбольных клубов. В июне собираются восстановить Английскую лигу.

В Южной Корее с начала пандемии зафиксировали чуть больше 11 тысяч случаев заражения коронавирусом.