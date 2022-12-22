Мир 22 декабря 2022, 11:21 Корейские танки К2 «Черная пантера» понадобились Польше для устрашения России — СМИ Политолог Носович: Польша закупила танки К2 «Черная пантера» для запугивания России РИА «Новости»

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Милитаризация Польши началась задолго до конфликта на Украине. Страна закупила корейские танки К2 «Черная пантера», пушки и систему ПВО, чтобы противостоять якобы существующей угрозе со стороны России. Об этом «Свободной прессе» рассказал политолог, журналист-международник, аналитик Центра общественно-политических исследований «Русская Балтика» Александр Носович.

«Активность, конечно, направлена на восток. Это часть восточной политики Запада», — сказал он.

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Политолог заявил, что вооружение Польши не связано с конфликтом на Украине и началось в 1999 году — с момента вступления в НАТО. Однако Североатлантический альянс, по его словам, в этом случае ни при чем — власти страны сами поставили перед собой цель к 2039 году стать главной армией Европы. Александр Носович заявил, что Польша закупает наступательное, а не оборонительное вооружение, создает крупный танковый парк. При этом новые закупки, в том числе южнокорейских танков «Черная пантера», рассчитаны на Россию. Польские власти, по его словам, хотят защитить от нее самих себя и буферные страны, вроде Белоруссии, Украины и Литвы.

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Аналитик не уверен, что Польша действительно когда-нибудь задействует свой арсенал. Однако если это случится, то танки К2, по мнению Александра Носовича, стоит ждать не в Москве, а Калининграде — он всего в 30 километрах от границы.

Ранее военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов заявил, что из Польши готовят европейскую супердержаву. Скоро она получит истребители, танки K2 «Черная пантера», самоходные артиллерийские установки и системы ПВО