Кореевед опроверг массовое уничтожение собак в КНДР

Он пояснил, что источником подобных диких историй является южнокорейская консервативная газета The Chosun Ilbo, которая частенько запускает фейки. Он пояснил, что 93% новостей такого рода — ложь.

«The Chosun Ilbo писала, что в КНДР расстреливают людей, которые через два месяца появлялись на публике. Писала, что Ким Чен Ын заявил, что подростковый секс — это государственная измена и за это будет расстрел», — привел в пример другие новости Асмолов.