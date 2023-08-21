Мир 21 августа 2023, 13:13 Корабли Тихоокеанского флота зашли в порт Циндао после окончания учений ТАСС: три корабля Тихоокеанского флота России зашли в порт Циндао Пресс-служба Минобороны

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Три корабля Тихоокеанского флота России зашли в порт китайского города Циндао после выполнения поставленных задач в ходе учений. Экипажи вместе с ВМС Народно-освободительной армии Китая патрулировали западную и северную части Тихого океана, сообщил ТАСС.

«К пирсу порта Циндао подошли большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота „Адмирал Трибуц“ и „Адмирал Пантелеев“, а также корвет „Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов“», — отметили авторы статьи.

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Во время патрулирования стороны прорабатывали ведение разведки, Россия и Китай показали высокие результаты и способность работать даже в сложных условиях. Учения моряков оказались хорошей практикой и показателем, что их мастерство растет. Кроме того, экипажи научились понимать друг друга «с полуслова».

Российский Военно-морской флот совместно с Военно-морскими силами Китая отработал артиллерийские стрельбы в рамках учений «Север. Взаимодействие-2023». Моряки провели совместные артиллерийские стрельбы, а также выполнили задачу по сопровождению, поиску и вытеснению неизвестной подводной лодки условного противника.

Ранее товарищеские состязания моряков России и Китая провели во Владивостоке. В программе было перетягивание каната, соревнования по баскетболу и обзорная экскурсия по городу. В прошлый раз встреча проходила на территории Китая.