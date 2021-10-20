«Корабли-призраки» всплыли со дна моря в Японии после землетрясения

Из-за сильного землетрясения в Японии со дна моря около острова Иводзима всплыли «корабли-призраки». Сообщение об этом сделала английская газета The Daily Mail.

На поверхность поднялись остовы 24 судов. Местная телесеть All Nippon News выложила в своем аккаунте в Twitter фотографии с побережья, сделанные с воздуха. На изображениях отчетливо видны остатки корпусов кораблей, выброшенные на берег.

Журналисты The Daily Mail написали, что эти корабли были поражены и захвачены американскими солдатами во время сражения за остров. Потом их переместили на его западную сторону и использовали как волнорезы, чтобы защищать другие суда.

Битва за Иводзиму в 1945 году унесла жизни множества как американских, так и японских солдат. В то время США захватили эту землю, но вернули остров Японии в 1968 году. Сейчас там находится военная база Сил Самообороны, находиться там можно только японским военным — гражданским лицам въезжать на Иводзиму запрещено.