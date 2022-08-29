Корабли первой линии ВМС Индии вооружат российско-индийскими ракетами «Брамос»

Все корабли первой линии Военно-морских сил Индии вооружат сверхзвуковыми крылатыми ракетами «Брамос». Об этом заявил содиректор компании «Брамос» с российской стороны Александр Максичев.

«Корабли первой и второй линии, да, будут вооружены. Задача состоит в том, чтобы вооружить [ракетами „Брамос“] все корабли первой линии, данная задача успешно выполняется», — сказал Максичев РИА «Новости».

К первой линии принадлежат самые боеготовые и хорошо вооруженные корабли большого водоизмещения классов крейсер, фрегат, эсминец.

BrahMos Aerospace («Брамос») — совместное индийско-российское предприятие, которое занимается производством сверхзвуковых крылатых ракет. Их можно запускать с самолетов, подводных лодок, кораблей, наземных платформ.

Предприятие появилось в 1998 году, его назвали в честь рек Москва и Брахмапутра. Российскую сторону в BrahMos Aerospace представляет «НПО машиностроения».