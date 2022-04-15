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    15 апреля 2022, 09:46

    Корабли НАТО зашли в Балтийское море — СМИ

    ERR сообщила о заходе кораблей SNMG1 НАТО в Балтийское море

    Александр Иванов

    Корабли первой постоянной морской группы Североатлантического альянса вошли в Балтийское море. Там должны пройти учения с союзниками. Об этом сообщила национальная телерадиовещательная компания Эстонии ERR.

    По данным ресурса, это корабли группы SNMG1. Остальные приплывут 15 апреля в старый круизный терминал Таллиннского порта.

    «Первостепенная задача — продемонстрировать присутствие союзников в регионе Балтийского моря и провести совместные учения с эстонским военно-морским флотом», — сказано в материале от 14 апреля.

    Учения НАТО должны стартовать на предстоящей неделе.

    Ранее депутат из Венесуэлы Хесус Фариас высказал мнение, что спецоперация России на Украине сдерживает экспансию НАТО и может привести к новому мировому экономическому порядку. Он подчеркнул, что венесуэльские власти приветствуют действия президента РФ Владимира Путина.