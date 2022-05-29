Корабли НАТО вошли в порт Хельсинки для совместных учений

Военные корабли из США, Германии и Франции вошли в порт Хернесаари в Хельсинки. Американские и немецкие суда участвуют в учениях в Балтийском море. Об этом сообщил Yle News.

Визиты четырех военных кораблей этих стран были запланированы несколько недель назад, следует из данных Минобороны Финляндии. В 2022 году ожидаются еще 20 учебных мероприятий. При этом восемь из них — новые. Как объяснил финский министр обороны Антти Кайкконен, они стали частью подготовки к «серому периоду» между подачей заявки и вступлением в НАТО.

«В процессе соискания членства в НАТО мы укрепляем наши партнерские отношения. Один из способов показать это — то, что мы немного больше тренируемся с нашими близкими партнерами, и мы определенно увидим другие визиты в ближайшие месяцы», — отметил глава финского министерства.

Кайкконен также добавил, что это способствует обороноспособности Финляндии, хотя и не стало большим изменением.

Проведение учений увеличивает присутствие в регионе стран-партнеров, добавил председатель комитета по обороне парламента Петтери Орпо. Это, по его словам, является частью плана по обеспечению безопасности Финляндии во время процесса вступления в Североатлантический альянс.