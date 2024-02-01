Мир 01 февраля 2024, 07:34 Корабли Японии и США заметили на совместных морских учениях возле Окинавы Япония и США проводят совместные морские учения возле острова Окинава РИА «Новости»

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Экипажи кораблей ВМС США и Японии проводят совместные учения к югу от острова Окинава. В маневрах принимают участие авианосцы USS Carl Vinson, USS Theodore Roosevelt и эсминец «Исэ», сообщило РИА «Новости».

Учения стартовали 29 января и завершатся 1 февраля. В пресс-релизе командования отметили, что маневры необходимы для повышения тактических навыков и оперативной совместимости ВМС США и Японии.

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Помимо авианосцев от американской стороны задействованы ракетные крейсеры USS Lake Erie, USS Princeton, эскадренные миноносцы ВМС США. До этого власти США разместили три авианосца на западе Тихого океана для сдерживания КНР и Северной Кореи.

На фоне усиления потенциального противника в регионе Пхеньян осуществил очередные ракетные пуски. В конце января северокорейские власти запустили крылатые ракеты в сторону Желтого моря.