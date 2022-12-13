Мир 13 декабря 2022, 09:30 Корабли и самолеты заметили у берегов Тайваня Минобороны Тайваня засекло в зоне досягаемости ПВО 29 самолетов и три корабля

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В Тайваньском проливе заметили 29 самолетов и три корабля. Министерство национальной обороны Тайваня объявило на своем сайте, что следит за их перемещением.

Военное ведомство опубликовало сводку событий за сутки. В общей сложности к острову подлетели 29 самолетов, из них 21 вошел на юго-западе в воздушное пространство Тайваня и зону досягаемости систем ПВО. Кроме того, в Тайваньском проливе засекли три корабля. Вооруженные силы Тайваня привели в состояние готовности свои самолеты, корабли, береговые ракетные комплексы и продолжили наблюдать.

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В понедельник военные отчитались о восьми подлетевших самолетах и четырех кораблях, а за день до этого к острову приблизились 13 самолетов и четыре корабля.

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Президент Тайваня Цай Инвэнь в ноябре объявил, что Китай собирается в ближайшее время устроить вторжение. США пообещали передать островному государству оружие, но задержали поставки из-за военной помощи Украине.