Китай воссоздал в пустыне ракетные цели в виде кораблей ВМС США

Китай построил на территории пустыни макет авианосца и других кораблей ВМС США. Планируется, что на таких целях будут отрабатывать ракетные удары. О китайской разработке заявили в военно-морском институте США, сославшись на данные компании геопространственной разведки All Source Analysis.

Как сообщила Lenta.ru, что в пустыне Такла-Макан в Синьцзяне установили именно такие цели, чтобы сделать их более мобильными. В отчете отмечается, что корабли проработаны детально. На самих макетах судов и вокруг них установлены датчики. Отсюда американцы предполагают, что учения на них будут не одноразовыми.

Военные КНР действительно создали план авианосца и как минимум двух эсминцев типа Arleigh Burke. Сейчас официальный Пекин много внимания уделяет отработке защиты от сил ВМС США. Некоторые международные ученые иисслеlователи считают, что установка целей посреди пустыни — только первый этап маневров. Однако, по их мнению, испытание ракет на таких макетах не поможет оценить реальных условия в море.

Отношения США и Китая усложнились на фоне растущей конкуренции в акватории Южно-Китайского моря. Она началась, в том числе, после создания Францией, Великобританией и Австралией оборонного партнерства AUKUS. Теперь Китай готов защищать воды, которые считает своими, и уже принимает меры для усиления контроля за важными мировыми путями торговли.