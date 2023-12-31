Мир 31 декабря 2023, 11:04 Корабль ВМС США уничтожил у берегов Йемена две ракеты после атаки на контейнеровоз Американский эсминец Gravely сбил над Красным морем две ракеты хуситов Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Хуситы напали в Красном море на коммерческое судно Hangzhou компании Maersk. В ответ на атаку американский военный корабль Gravely сбил две выпущенные с территории Йемена ракеты. Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети X (бывший Twitter).

Контейнеровоз шел под флагом Сингапура. После того как по нему ударили хуситы, судно запросило помощь у американского эсминца. По информации CENTCOM, торговый корабль сможет продолжить путь, из-за обстрела никто не пострадал.

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«Это уже 23-я незаконная атака со стороны хуситов на международное судоходство с 19 ноября, — добавили в Центральном командовании США.

Последний раз нападение йеменских боевиков на торговый корабль произошло 26 декабря — повстанцы атаковали контейнеровоз United.

Официальный представитель йеменской организации Яхья Сариа объяснил, что хуситы будут нападать на все суда, связанные с Израилем. По его словам, обстрелы продолжатся, несмотря на действия международной коалиции под эгидой США.