Мир 02 января 2024, 00:50 Корабль США столкнулся в Красном море с катерами хуситов Sky News: йеменские хуситы протаранили американский корабль в Красном море РИА «Новости»

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Ожесточенные столкновения между военными США и хуситами продолжаются в Красном море. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По данным местных источников, в понедельник, 1 января, в акватории Красного моря сторонники правящего в Северном Йемене движения «Ансар Алла» протаранили корабль США и американские военные катера. Других подробностей инцидента не приводилось.

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Хуситы совершили нападение в Красном море на коммерческое судно Hangzhou компании Maersk 31 декабря 2023 года. В ответ на атаку американский военный корабль Gravely сбил две выпущенные с территории Йемена ракеты.

После того как по контейнеровозу с флагом Сингапура ударили хуситы, судно запросило помощь у американского эсминца.

Также нападение йеменских боевиков на торговый корабль зафиксировали 26 декабря — повстанцы ударили по контейнеровозу United.