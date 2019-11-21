Корабль SpaceX взорвался во время испытаний. Видео

Испытания первого опытного образца космического корабля Starship Mk1 от компании SрасеХ на полигоне Бока-Чика в Техасе закончились взрывом. Видео произошедшего появилось в Сети.

Пробный запуск Starship Mk1 показали в Twitter. На кадрах видно, как площадку затягивает плотный дым.

По данным портала NASASpaceflight, у аппарата, собранного компанией Илона Маска, произошла аномалия с криогенным оборудованием.

В SpaceX заметили, что тестирования как раз проводятся для того, чтобы избежать подобных ситуаций во время реальных запусков. Компания заявила, что результат запуска не был полностью неожиданным.

Планировалось, что один из прототипов Starship скоро впервые поднимется в воздух и пролетит около 20 километров в режиме испытаний. Скорее всего, запуск отложат в связи со случившимся.

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В ноябре на земную орбиту на ракете Falcon 9 полетели 60 спутников Starlink для обеспечения связи. Для старта SpaceX впервые использовала головной обтекатель и первую ступень, уже участвовавших в полетах с Земли.