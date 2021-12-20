Корабль «Союз МС-20» с японскими туристами отстыковался от МКС

Космический корабль «Союз МС-20», на котором на Землю возвращаются космические туристы Юсаку Маэдзава и Едзо Хирано, а также космонавт Александр Мисуркин, отстыковался от Международной космической станции.

Об этом сообщили «РИА Новости» в подмосковном Центре управления полетами. Экипаж покинул МКС и закрыл люки на корабле поздней ночью 19 декабря. Уже через несколько часов «Союз» включит двигательную установку на торможение.

Корабль начнет сходить с орбиты. Он войдет в плотные слои атмосферы, тогда над ним откроется парашют. Ожидается, что «Союз» приземлится примерно в 06:13 по московскому времени в 148 км к юго-востоку от города Жезказган в Казахстане.

Стоит отметить, что двое японцев стали первыми космическими туристами за последние 12 лет, которые решили отправиться на борт Международной космической станции на корабле «Союз». В полет с космодрома Байконур их провожали под легендарную композицию «Трава у дома» группы «Земляне». При этом первый куплет известной песни исполнялся по-русски, а второй — по-японски.

Такую версию записал дуэт Deai, в нем участвуют певица из Японии Нацука Сугавара и музыкант из России Виталий Сунцев. За годы освоения космоса композиция стала неофициальным гимном отечественной космонавтики.