Корабль «Союз МС-20» с японскими туристами отстыковался от МКС
«Союз МС-20» с японскими туристами Юсаку Маэдзава и Едзо Хирано отстыковался от МКС
Космический корабль «Союз МС-20», на котором на Землю возвращаются космические туристы Юсаку Маэдзава и Едзо Хирано, а также космонавт Александр Мисуркин, отстыковался от Международной космической станции.
Об этом сообщили «РИА Новости» в подмосковном Центре управления полетами. Экипаж покинул МКС и закрыл люки на корабле поздней ночью 19 декабря. Уже через несколько часов «Союз» включит двигательную установку на торможение.
Корабль начнет сходить с орбиты. Он войдет в плотные слои атмосферы, тогда над ним откроется парашют. Ожидается, что «Союз» приземлится примерно в 06:13 по московскому времени в 148 км к юго-востоку от города Жезказган в Казахстане.
Стоит отметить, что двое японцев стали первыми космическими туристами за последние 12 лет, которые решили отправиться на борт Международной космической станции на корабле «Союз». В полет с космодрома Байконур их провожали под легендарную композицию «Трава у дома» группы «Земляне». При этом первый куплет известной песни исполнялся по-русски, а второй — по-японски.
Такую версию записал дуэт Deai, в нем участвуют певица из Японии Нацука Сугавара и музыкант из России Виталий Сунцев. За годы освоения космоса композиция стала неофициальным гимном отечественной космонавтики.