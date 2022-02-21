Спасатели уже несколько дней пытаются потушить пожар, который вспыхнул в среду, 16 февраля, на корабле Felicity Ace. Судно дрейфует у побережья Азорских островов Португалии, сообщило агентство Reuters.

Судно загорелось посреди Атлантического океана в среду. В тот же день были эвакуированы 22 члена экипажа.

«Вмешательство (работы по ликвидации огня — прим. ред.) должно осуществляться очень медленно», — заявил капитан ближайшего порта на азорском острове Файал Жоао Мендес Кабесас. По его словам, работы по тушению возгорания займут «некоторое время».

Felicity Ace, как отмечено в материале, перевозил порядка четырех тысяч автомобилей, в числе которых авто таких марок, как Porsche, Audi и Bentley. Некоторые из этих машин оснащены литий-ионными батареями.

По словам Кабесаса, литий-ионные батареи в автомобилях «поддерживают огонь». Капитан добавил, что специальное оборудование для его тушения находится в пути. Пока остается не ясным, могли ли батареи стать причиной пожара, отметило агентство.

При этом в концерне Volkswagen, которому принадлежат указанные выше бренды авто, информацию об общем количестве своих автомобилей на борту судна не подтвердили. Там заявили, что ожидают дополнительной информации.

В минувшую пятницу пожар вспыхнул на судне Euroferry Olympia. Паром следовал по маршруту Игуменица — Бриндизи. Местный телеканал TVxs показал кадры горящего судна. По информации журналистов, на борту находились 237 пассажиров и 51 член экипажа.