Корабль с пассажирами застрял во льдах у архипелага Шпицберген

Ученые заявили о гибели северных оленей на Шпицбергене Подробнее

По данным издания, корабль застрял недалеко от Лонгйира (архипелаг Шпицберген). Это самое северное в мире поселение с населением более тысячи человек. Отмечается, что на борту «Мальме», находились члены съемочной группы, которые снимали документальную картину о климатических изменениях, а также активисты, обеспокоенные таянием льдов и глобальным потеплением. Спасатели на вертолетах эвакуировали всех пассажиров.