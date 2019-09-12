  • Корабль с пассажирами застрял во льдах у архипелага Шпицберген

    12 сентября 2019, 13:20

    Артур Блянихов

    На полпути между Норвегией и Северным полюсом застрял корабль «Мальме», на борту которого находились 16 человек. Судно совершало арктический тур, передает «Свободная пресса».

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    По данным издания, корабль застрял недалеко от Лонгйира (архипелаг Шпицберген). Это самое северное в мире поселение с населением более тысячи человек. Отмечается, что на борту «Мальме», находились члены съемочной группы, которые снимали документальную картину о климатических изменениях, а также активисты, обеспокоенные таянием льдов и глобальным потеплением. Спасатели на вертолетах эвакуировали всех пассажиров.