После длительной задержки группа из четырех космических туристов возвращается домой. Корабль Crew Dragon успешно отстыковался от МКС и направляется к Земле, трансляция ведется на сайте NASA.

«Физическое отделение подтверждено», — сообщили в центре управления полетом.

Первый космический рейс завершается на пять дней позже запланированного, обратный рейс несколько раз откладывали из-за неблагоприятных погодных условий в расчетном районе посадки у берегов штата Флорида. На Землю Crew Dragon прибудет примерно в 13:00 во времени восточного побережья США (20:00 по московскому).

Корабль отправился в полет 8 апреля, оператором миссии выступает Axiom Space. В составе экипажа — бывший астронавт NASA и вице-президент Axiom Майкл Лопес-Алегрия, американский бизнесмен Ларри Коннор, инвестор из Канады Марк Пати и израильский предприниматель Итан Стиббе. Миссия носит исключительно коммерческий характер.