Корабль Dragon компании SрасеХ приземлился в водах Атлантики

Грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX сел на воду в Атлантическом океане рядом с побережьем американского штата Флорида. Сообщение об этом появилось на странице SрасeX в Twitter.

Корабль приводнился в четверг, в 22:59, (05:59 пятницы по московскому времени). Он доставил с Международной космической станции (МКС) на Землю около 2,9 тонны грузов, в частности результаты научных экспериментов. Отстыковка Dragon от космической станции произошла ранее в тот же день в автоматическом режиме.

В рамках 23-й коммерческой миссии SpaceX по пополнению запасов на МКС Drаgоn доставил 30 августа на станцию разное оборудование для проведения научных экспериментов, в том числе приборы, которые могут определять проблемы со зрением и помогают бороться с ними. Кроме того, корабль взял на борт различные полезные материалы: композиты, бетон, и вещества, защищающие от воздействия радиации. Об этом написал ТАСС.

На МКС сейчас находятся космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Олег Новицкий, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Меган Макартур, Шейн Кимброу, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ. Уже 5 октября на Международную космическую станцию прибудет российские экипаж. в состав которого вошли космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Ракету «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19» для них уже повезли на стартовый стол Байконура.