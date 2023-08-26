26 августа 2023, 10:40
Корабль Crew Dragon с космонавтом Роскосмоса стартовал к МКС
Роскосмос: Crew Dragon с российским космонавтом Борисовым стартовал к МКС
Космический корабль Crew Dragon, в состав экипажа которого входит космонавт Роскосмоса Константин Борисов, стартовал к МКС. Об этом сообщила пресс-служба корпорации.
«Сегодня в 10:27 по московскому времени с Космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде выполнен пуск ракеты-носителя Falcon-9», — говорится в заявлении.
Реклама
Коллегами Борисова по экипажу стали Жасмин Могбели, Андреас Могенсен и Сатоси Фурукава.
Корабль вывели на заданную орбиту в штатном режиме, он уже отделился от второй ступени ракеты. Стыковка корабля к узловому модулю американского сегмента МКС Harmony намечена на 15:39 воскресенья.Константин Борисов — 23-й российский космонавт, летавший на американском космическом корабле, и третий летавший конкретно на Crew Dragon.
Запуск ракеты наблюдали в режиме онлайн около 30 тысяч зрителей, отметили в Telegram-канале космонавта. Этот день назвали «праздником космонавтики и прогресса».
Космонавты
Корабли
Роскосмос
Космос
Реклама
Реклама