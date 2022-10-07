Корабль Crew Dragon с россиянкой Кикиной на борту пристыковался к МКС | 360°

Мир 07 октября 2022, 01:08 Поделиться Telegram

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Viber Корабль Crew Dragon с россиянкой Кикиной на борту пристыковался к МКС Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Кикиной успешно пристыковался к МКС РИА «Новости»

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Корабль Crew Dragon, на борту которого находится российская женщина-космонавт Анна Кикина, пристыковался к Международной космической станции. Трансляция велась на сайте NASA.

Стыковка корабля с экипажем миссии Crew-5 произошла в назначенное время — 00:01 по московскому времени — в автоматическом режиме.

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«Dragon произвел контакт с Международной космической станцией», — сказала ведущая трансляции.

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Примерно через час все члены экипажа смогут перейти на борт станции. Компанию россиянке в этом полете составляют астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада, а также японский космонавт Коити Ваката.

Корабль Crew Dragon с Анной Кикиной на борту отправился к МКС 5 октября в 19:00. Аппарат запустили при помощи ракеты-носителя Falcon 9. Так, Кикина стала первой из российских космонавтов, кто окажется на Международной космической станции в рамках программы перекрестных полетов между NASA и «Роскосмосом».

Ранее космонавт Артемьев рассказал, чем будет заниматься россиянка, когда окажется на МКС. Он объяснил, что в открытый космос она выходить не станет, однако, как бортинженер, начнет обеспечивать выходы других космонавтов. Кикиной также предстоит заниматься техническим обслуживанием систем станции и проводить эксперименты.

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