Корабль Cargo Dragon успешно сел на воду во Флориде

В SpaceX рассказали, что основные парашюты сработали штатно, «приводнение Dragon подтверждено». Dragon впервые приземлился у побережья Флориды.

Грузовой корабль 13 января отстыковался от Международной космической станции (МКС). В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявляли, что Dragon должен был приводниться в Мексиканском заливе — рядом с побережьем города Тампа во Флориде. Корабль доставил на Землю порядка двух тонн научного оборудования, которые задействовали при экспериментах, и других грузов. Об этом написал ТАСС.

Запуск ракеты-носителя с Cargo Dragon произошел 6 декабря 2020 года с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида), а 7 декабря пристыковался к Международной космической станции. Это был 21 раз, когда SpaceX у доставила груз на МКС. Первый пилотируемый запуск этого корабля состоялся 30 мая 2020 года.