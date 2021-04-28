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    28 апреля 2021, 09:40

    Корабль американских ВМС открыл в сторону иранских катеров предупредительный огонь

    Артур Блянихов

    Корабль Военно-морских сил США открыл в Персидском заливе предупредительный огонь из-за приближения быстроходных катеров КСИР (Корпус стражей исламской революции Ирана). Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу ВМС США.

    По данным издания, сторона США сделала через громкоговоритель и радио ряд предупреждений, но иранские корабли продолжили маневрировать на близком расстоянии. Корабли ВМС КСИР отошли на безопасное расстояние после того, как экипаж лодки Firebolt произвел предупредительные выстрелы.

    «Говоря в целом, мы, конечно, хотим деэскалации напряженности, не хотим видеть просчеты в небезопасной и непрофессиональной деятельности Корпуса стражей исламской революции», — цитирует пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби РИА ФАН.