Корабль американских ВМС открыл в сторону иранских катеров предупредительный огонь

Корабль Военно-морских сил США открыл в Персидском заливе предупредительный огонь из-за приближения быстроходных катеров КСИР (Корпус стражей исламской революции Ирана). Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу ВМС США.

По данным издания, сторона США сделала через громкоговоритель и радио ряд предупреждений, но иранские корабли продолжили маневрировать на близком расстоянии. Корабли ВМС КСИР отошли на безопасное расстояние после того, как экипаж лодки Firebolt произвел предупредительные выстрелы.

«Говоря в целом, мы, конечно, хотим деэскалации напряженности, не хотим видеть просчеты в небезопасной и непрофессиональной деятельности Корпуса стражей исламской революции», — цитирует пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби РИА ФАН.