Мир 22 ноября 2023, 12:12 Корабль «Адмирал Пантелеев» прибыл в Таиланд с деловым заходом

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Большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» пришвартовался в таиландском порту Саттахип. Он прибыл в страну с деловым заходом. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота.

По данным организации, для экипажа российского судна запланирована культурная программа, включающая экскурсию по историческим местам города. Кроме того, моряки двух государств примут участие в товарищеском футбольном матче.

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Пребывание «Адмирала Пантелеева» в Таиланде продлится до 25 ноября.