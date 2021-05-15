Копию «Титаника» построят для туристов в Китае

Китайцы построят точную копию британского парохода «Титаник», который затонул в Атлантическом океане в начале XX века. Она станет туристическим центром.

Главным спонсором проекта, сообщил сайт France24, выступил инвестор Су Шаоцзюнь. Воссоздать лайнер он решил, вдохновившись фильмом «Титаник» 1997 года.

Строительство копии корабля займет шесть лет — на три года больше, чем потребовалось на создание оригинала. Стоимость проекта оценили в один миллиард юаней, или в 11,5 миллиарда рублей.

В китайской версии «Титаника» все — от столовой до роскошных кают — выполнят в стиле легендарного лайнера.

Новый корабль разместят на суше, в центре тематического парка провинции Сычуань. Туристам предоставят возможность провести ночь в пятизвездочном пароходе. Чтобы пожить на копии «Титаника», придется заплатить до 2000 юаней в сутки (порядка 30 тысяч рублей).

Су Шаоцзюнь выразил надежду, что судно «будет стоять здесь и через 100, и через 200 лет». По его расчетам, корабль будут посещать до пяти миллионов туристов ежегодно.

«Такой туристический поток должен гарантировать возврат наших инвестиций», — заключил он.