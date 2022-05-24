Копию памятника Освободителям Риги предложили поставить в Москве

Копию демонтированного в Риге после Дня Победы памятника Освободителям города необходимо установить около посольства Латвии в Москве, чтобы устыдить дипломатов. Такой инициативой с РИА «Новости» поделился первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Он подчеркнул, что сначала посольство прибалтийской республики нужно перенести на окраину Москвы, а прямо напротив поставить копию уничтоженного памятника.

«Чтобы первое, что видел посол и сотрудники, покидая дипмиссию, был мемориал. Может быть, тогда их совесть замучает», — заявил Джабаров.

Парламент Латвии приостановил действие соглашения с Россией об охране памятников советским воинам, разрешив демонтаж мемориала Освободителям Риги. Конфликт вокруг монумента возник после 9 Мая, когда на уборку оставленных цветов жителями столицы Литвы коммунальные службы пригнали бульдозер.

Недовольные горожане принесли новые букеты и устроили пикет, чтобы не допустить еще одной «уборки». На место прибыли сотрудники полиции, которые оцепили территорию и начали задерживать собравшихся. В отношении одного из участников акции протеста, который вышел к памятнику с российским флагом, завели уголовное дело. Сейчас ему грозит тюремный срок.