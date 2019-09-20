Копия Бейонсе из воска сместила королеву Великобритании в музее мадам Тюссо

Бейонсе и Jay‐Z сняли видеообращение на фоне странного портрета Меган Маркл Подробнее

Восковая фигура Бейонсе оказалась весьма реалистичной. Мастера изобразили певицу в коротких джинсовых шортах, надетых поверх телесных колготок в сеточку. Фигуру также нарядили в короткую желтую толстовку и белые сапоги, украшенные блестящей бахромой. Артистку решили запечатлеть в позе, в которой она часто появляется на концертах: ее рука поднята вверх и сжата в кулак.

Необычным оказалось место для правдоподобной восковой Бейонсе. Артистку поставили среди восковых фигур членов королевской семьи на месте, предназначенном для скульптуры королевы Елизаветы II.

«Займи свой трон, королева Бей», — гласит подпись на снимке, опубликованном на официальном сайте музея садам Тюссо в Instagram.

Впрочем, генеральный директор музея Стив Дэвис отметил, что это временная перестановка. Он надеется, что Елизавета II не обидится на вольность, отметив чувство юмора королевы.