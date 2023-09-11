Мир 11 сентября 2023, 00:23 Копии российских паспортов оказались на глазах прохожих в Райффайзенбанке в Сербии РИА «Новости»: копии паспортов РФ оказались доступны для прохожих в Белграде РИА «Новости»

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В одном из отделений Райффайзенбанка в центре Белграда копии российских паспортов оказались доступны взору прохожих, сотрудники выложили их в лотки и выставила на подоконнике. Об этом сообщило РИА «Новости».

Агентство проверило информацию в соцсетях о выложенных на подоконник копий паспортов российских граждан. Корреспондент подтвердил, что документы по-прежнему лежат в открытом доступе. Отделение банка расположено в историческом центре Белграда.

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Райффайзенбанк один из самых доступных для российских граждан кредитных организаций. Многие сербские банки после введения антироссийских санкцию стали отказывать россиянам в открытии счета, отметило агентство.

Райффайзенбанк подал в Федеральную службу по интеллектуальной собственности заявки на регистрацию четырех товарных знаков. В Банке не связывают регистрацию нового логотипа с уходом из России.