Траурная церемония началась 11 сентября в 8:46 утра по местному времени. Именно в это время 18 лет назад первый из захваченных террористами самолетов врезался в северную башню Всемирного торгового центра. Память погибших почтили минутой молчания.

11 сентября 2001 года террористы из группировки «Аль-Каида», запрещенной в России, захватили четыре пассажирских самолета. Два из них направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один — на здание Пентагона, четвертый направлялся в сторону Вашингтона, но разбился в штате Пенсильвания. Жертвами теракта около трех тысяч человек, свыше шесть тысяч получили ранения.