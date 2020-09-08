Координационный совет отреагировал на задержание Колесниковой

Представитель Координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак сообщил, что у него нет никакой информации о местонахождении Марии Колесниковой. По его словам, она не собиралась покидать Белоруссию.

Как он заявил РИА «Новости», у Марии Колесниковой не было подписки о невыезде.

«Почему Украина? Там (в сообщениях СМИ и Telegram-каналов — прим. ред.) вообще написано, что они прошли контроль и пытались бежать. Где логика в действиях? Если прошли контроль пограничный и таможенный, то как можно потом бежать и быть задержанным белорусскими пограничниками?» — задался вопросом Знак.

Он отметил, что не совсем понял процедуру.

Ранее появилась информация о том, что члены КС — Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков — пытались перейти белорусско-украинскую границу. В Сети появилось предположительное видео этого момента. По данным белорусских государственных СМИ, Колесникову задержали, двух других сейчас разыскивают.

Мария, Иван и Антон пропали 7 сентября. Они перестали выходить на связь с соратниками. В последний раз Колесникову видели утром того же дня в центре Минска, куда она приехала по делу. По словам очевидца, женщину посадили в автобус и увезли. Милиция начала ее поиски.

Колесникова является значимой фигурой в белорусской оппозиции. В ходе предвыборной кампании она возглавляла штаб банкира Виктора Бабарико. Однако в итоге его арестовали и не допустили до выборов.

После этого Мария стала поддерживать еще одного кандидата в президенты — Светлану Тихановскую. Позже Колесникова вошла в президиум Координационного совета. Также шли разговоры о том, что она может возглавить создаваемую оппозицией партию «Вместе».