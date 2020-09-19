Координационный совет оппозиции Белоруссии создаст группу для переговоров с ЕС

Она пояснила, что переговорная группа появится после 5 ноября, когда истекает срок полномочий президента Белоруссии Александра Лукашенко, которые он получил по итогам выборов 2015 года.

«Мы планируем, что у нас будет переговорная группа при Координационном совете», — заявила Красулина, отвечая на вопрос, кто станет посредником в переговорах между Белоруссией и странами Запада.

На этой неделе Европарламент опубликовал резолюцию, в которой не признал итоги президентских выборов в Белоруссии. При этом в документе Координационный совет оппозиции назвали временным представительством граждан страны.

Между тем, сам Координационный совет Белоруссии оказался в сложном положении. Среди членов президиума координационного совета на свободе и в стране осталась только писатель Светлана Алексиевич. Павел Латушко и Ольга Ковалькова находятся в Польше. Остальные находятся в СИЗО.

В этих условиях действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко может просто не пойти на диалог. Как напомнил «Царьград», на этой неделе он объявил об усилении военной охраны границ с Литвой, Польшей и Украиной. Сам он назвал это вынужденными мерами.

Ранее он утверждал, что ситуацию в Белоруссии на протяжении 10 лет раскачивали США вместе со своими европейскими сателлитами, среди которых он назвал соседние страны.

Как пояснил в беседе с сайтом «Дни.ру» журналист Константин Эггерт, решение Лукашенко о закрытии границ стала его реакция на резолюцию Европарламента, который не признал его победителем прошедших выборов.

Несанкционированные акции протеста продолжаются в Белоруссии уже несколько недель. Они начались после выборов президента страны, где победителем голосования стал действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал 80,1%. Несогласные с результатами требуют его отставки и выходят на улицы.