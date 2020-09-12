Координационный совет оппозиции Белоруссии продолжит работу без президиума

Состав президиума не изменится.

«Согласно изменениям в регламенте от 6 сентября, в случае, если у членов президиума нет возможности принимать решения, решения в Совете принимаются основным составом Совета простым большинством голосов. Таким образом, деятельность КС продолжается, и принятие решений возможно», — рассказали в совете.

Создание КС оппозиции для передачи власти в Белоруссии инициировала 14 августа бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская. Формирование КС началось на следующий день, а уже 19 августа состоялись выборы членов президиума.

Тихановская уехала в Литву. Вскоре из семи членов президиума на свободе и в Белоруссии осталась только лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич. По этой причине изначально Тихановская допускала избрание нового президиума КС, писал «Царьград».

Правоохранительные органы республики возбудили уголовное дело по факту создания совета. По словам президента Александра Лукашенко, создание альтернативных органов власти в Белоруссии недопустимо и будет караться по закону.

Алексиевич уже вызывали в Следственный комитет Белоруссии. Она проходит свидетелем по уголовному делу, которое возбудили по факту создания КС.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. Согласно данным Центризбиркома, победил Лукашенко, который набрал более 80% голосов. Несогласные с таким результатом начали выходить на улицы.