Конвертопланы США пролетели над Киевом

По данным издания, конвертопланы прилетели, чтобы принять участие в международных учениях Сил специальных операций. Также на Украину прибыли стратегические бомбардировщики США.

«Конвертопланы прибыли с военного аэродрома недалеко от Белой Церкви и пролетели над руслом Днепра, в том числе над Подольско-Воскресенским мостовым переходом и пешеходным мостом», — пояснили СМИ.