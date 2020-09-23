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    23 сентября 2020, 16:57

    Конвертопланы США пролетели над Киевом

    Дарья Морозова

    Два американских конвертоплана пролетели над Киевом. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на издание «Европейская правда».

    По данным издания, конвертопланы прилетели, чтобы принять участие в международных учениях Сил специальных операций. Также на Украину прибыли стратегические бомбардировщики США.

    «Конвертопланы прибыли с военного аэродрома недалеко от Белой Церкви и пролетели над руслом Днепра, в том числе над Подольско-Воскресенским мостовым переходом и пешеходным мостом», — пояснили СМИ.

    Новости SMI.FM