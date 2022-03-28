Концерт в поддержку России прошел в Сирии

Мероприятие, посвященное поддержке спецоперации России на Украине состоялось в Сирии, в городе Джебла. На концерт приехали бизнесмены и представители правящей партии. Об этом сообщила газета «Известия».

«Я считаю, что русский народ нам как братья. У нас братские отношения. Исходя из этого, мы решили поддержать Россию и стоять на стороне России в конфликте на Украине», — заявил бизнесмен Хусейн Аль Асад.

Председатель отделения партии БААС в городе, доктор Лукман Баддур, высказал мнение, что Россия восстанавливает баланс в мире и разрушает США, которые он назвал империей лжи и зла. По его словам, мир вновь становится двухполярным.

Школьницы Люжейн Дарвиш и Майя Асаф учат русский язык с помощью песен. Они не всегда понимают смысл текстов, но так даже интереснее, считают они.

«В этой песне говорится о том, что все, что мы берем с собой на небо, остается и в памяти людей. Я так поняла эту песню», — рассказала школьница Дарвиш, поясняя смысл композиции «Это все» группы ДДТ.

Участники мероприятия пели о мире, в руках у них были пакет с письмами и плакаты. Свои послания они скоро отправят российским солдатам на Украину.