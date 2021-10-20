Концерт солистов хора Александрова состоялся Белграде

Во вторник 19 октября в Белграде выступили солисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова «Под одной шинелью». Концерт был приурочен к 77-й годовщине освобождения города от немецких оккупантов во Второй мировой войне. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Мероприятие провели в самом центре сербской столицы. Зрители услышали песни военных лет, в том числе знаменитую сербскую композицию времен Первой мировой войны «Тамо далеко». Бойцы второго и третьего украинских фронтов Красной армии совместно с частями Народно-освободительной армии Югославии освободили Белград от немцев 20 октября 1944 года. Во время боев за Белград погибло более четырех тысяч красноармейцев и трех тысяч югославских солдат. Среди погибших немцев числятся 45 тысяч человек.