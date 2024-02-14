Мир 14 февраля 2024, 09:53 Концерт российского дирижера отменили в Вене по требованию украинцев Iefimerida: в Вене отменили концерт российского дирижера по требованию украинцев РИА «Новости»

Читать 360tv в

Концерт известного российского дирижера греческого происхождения Теодора Курентзиса отменили на Венском фестивале по требованию украинского дирижера Оксаны Лынив. Об этом сообщило издание Iefimerida.gr.

Курентзис планировал исполнить «Военный реквием» Бенджамина Бриттена вместе с оркестром SWR 12 июня в Бургтеатре. Согласно программе мероприятия, 2 июня Лынив дирижирует в реквиеме «Бабий Яр» с Киевским симфоническим оркестром.

Реклама

«Новый директор фестиваля Мило Рау планировал провести два концерта на военную тему. Однако Лынив заявила о недовольстве участием российского коллеги. В связи с этим презентация обоих выступлений в Вене стала невозможной», — сообщили журналисты.

Сам Рау отметил, что уважает желание украинки не участвовать в фестивале вместе с Курентзисом.

«К сожалению, кроме отмены концерта Курентзиса, другого выхода нет. Мы очень ценим его как артиста», — подчеркнул он.

Венский фестиваль запланирован с 17 мая по 23 июня.

Ранее президент России Владимир Путин назвал продвигаемую русофобию официальной политикой Европы.