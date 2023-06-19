Мир 19 июня 2023, 16:16 Концерт Лепса отменили в Казахстане после слов об украинских танках Певец Григорий Лепс остался без концерта в Казахстане после заявления об украинских танках РИА «Новости»

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Организаторы концерта российского певца Григория Лепса в Казахстане в одностороннем порядке разорвали контракт с исполнителем после требований местного активиста. Они оказались недовольны заявлением артиста о готовности выплачивать по одному миллиону рублей за уничтожение переданных Украине западных танков.

Заявление об отмене концерта Григория Лепса на своей странице в социальной сети Instagram* сообщила компания Makao Luxury Village Resort, которая предоставила свою площадку для исполнителя в городе Конаеве.

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«Компания Makao Luxury Village Resort, предоставившая свою концертную площадку для организации выступления Григория Лепса, приняла решение разорвать договор с организаторами концерта в одностороннем порядке», — заявили в компании.

По данным казахстанского издания Exclusive, с требованием не проводить концерт Лепса выступил местный активист. Свое обращение он направил руководителям муниципалитета, в котором заявил о недопустимости позиции исполнителя по отношению конфликта на Украине. В частности, ему не понравилось обещание Лепса платить по одному миллиону рублей за каждый уничтоженный танк. После начавшегося скандала площадка приняла решение об отмене концерта.

Российские певцы Григорий Лепс и Николай Басков во время выступления на Петербургском экономическом форуме пообещали, выплатить российским бойцам по одному миллиону рублей за уничтожение танков Abrams и Leopard в зоне проведения специальной военной операции.

*Instagram — социальная сеть, принадлежащая компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена