Мир 20 июня 2023, 07:50 Концерт группы «Би-2» отменили в Казахстане из-за пожаров Концерт группы «Би-2» отменили из-за лесных пожаров в казахстаноском Семее РИА «Новости»

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Власт города Семея в Казахстане приняли решение отменить концерт российской группы «Би-2», который планировался на 21 июня. Причиной стали сильные лесные пожары в регионе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу пресс-службу многофункционального культурно-спортивного комплекса «Арена», где хотели провести мероприятие.

«В связи с трагическими событиями, случившимися в ходе природных пожаров, а также по многочисленным просьбам общественности области концерт российской музыкальной группы „Би-2“, запланированный 21 июня в многофункциональном культурно-спортивном комплексе „Арена“, отменяется», — сказано в сообщении.

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Администрация комплекса обратилась к местным с жителям с просьбой с пониманием отнестись к такому решению. Сама группа на прошлой неделе в своем Telegram-канале писала. что не будет отменять выступление в Семее из-за пожаров в Абайской области Казахстана. Музыканты подчеркивали, что полученные за выступление деньги намерены отправить в фонд помощи пострадавшим из-за стихии. «Би-2» в июне уже дала концерты в Алма-Ате, Астане и Караганде.

Пожар в Абайской области унес жизни 14 человек. Локализация огня прошла 14 июня. По данным, министерства экологии и природных ресурсов Казахстана, окончательно ликвидировать возгорание можно будет через две недели или месяц.

Ранее фронтмен «Би-2» Лева* (Егор Бортник)* был включен Минюстом Росси в список иностранных агентов.

*Включен в список иностранных агентов в России.