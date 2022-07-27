Концерну Krauss-Maffei Wegmann разрешили продать Украине 100 гаубиц

Правительство Германии разрешило немецкому оружейному концерну Krauss-Maffei Wegmann (KMW) продать Украине 100 гаубиц напрямую. Об этом сообщило издание Spiegel со ссылкой на представителя компании.

Украина еще в апреле попросила концерн напрямую продать гаубицы от производителя. По данным издания, KMW оперативно подготовил предложение. В концерне отметили, что сделка с украинской стороной во много раз превысит стоимость предыдущих поставок этого типа вооружения, а производство запустят в кратчайшие сроки.

«Ожидается, что производство всех гаубиц займет несколько лет, поэтому речь идет о долгосрочном усилении украинской армии», — сказано в статье.

Советник министра обороны Украины Юрий Сак отмечал, что его стране не нужны «старые» штурмовики США. Он потребовал поставить для ВСУ современные самолеты вроде F-16. Заявление украинского политика процитировал RT.