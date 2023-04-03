Мир 03 апреля 2023, 10:03 Концерн Rheinmetall создаст в Румынии центр по ремонту танков Leopard Reuters: концерн Rheinmetall создаст в Румынии центр по ремонту танков Leopard для Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Оборонный концерн Rheinmetall собирается сделать в Румынии центр для обслуживания и ремонта оружия, которое используют на Украине. Об этом написало агентство Reuters.

Планируется, что центр создадут рядом с украинской границей. В частности, в нем будут проводить обслуживание бронетранспортеров Fuchs, британских танков Challenger и немецких Leopard, а также боевых машин пехоты Marder и военных грузовиков.

Реклама

«Сервисный хаб должен играть важную роль в поддержании оперативной готовности западных боевых систем, находящихся на вооружении Украины, и обеспечении доступности материально-технического обеспечения», — сообщил представитель Rheinmetall.

Rheinmetall — немецкий концерн, где производится военная техника для ФРГ и Европы в целом. Издание Defence News в прошлом году уточнило, что предприятие оказалось на 29-м месте в мире по объему продаж продукции военного назначения.